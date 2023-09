Scontro tra Clio e autocarro, una 68enne trasportata al San Timoteo

CAMPOMARINO. Incidente stradale intorno all'ora di pranzo a Campomarino lido. In via Kennedy una Renault Clio si è scontrata con un autocarro. A restare ferita una 68enne, che si trovava al volante della macchina. Sul posto sono intervenuti il 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza e gli agenti della Polizia locale di Campomarino. L'incidente è avvenuto all'incrocio con via Siena. La 68enne, che accusava dolori al capo, è stata trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.

