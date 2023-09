Scontro tra due auto sulla Trignina, traffico interrotto: ci sono alcuni feriti

TRIGNINA. Un martedì mattina che inizia subito con un violento scontro, avvenuto sulla statale Trignina, nel territorio di Celenza sul Trigno. La statale 650 ancora una volta luogo di incidenti stradali.

Al momento la circolazione è interrotta e sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118. Due i veicoli coinvolti, ci sono dei feriti. Il sinistro è avvenuto intorno alle 6.30. Richiesto anche l'intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli.

Per fortuna, nulla di grave per i due conducenti, rimasti contusi; non trasportavano passeggeri nell'abitacolo. Grande spavento per loro, visto l'impatto piuttosto violento tra i due veicoli.