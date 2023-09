Il presidente Pallante ricorda l'ex Consigliere regionale Italo Testa

CAMPOBASSO. In occasione della scomparsa dell’ex Consigliere regionale Italo Testa, il Presidente Quintino Pallante ne ha voluto tracciare un ricordo:

“Curare le persone e curare la società. Forse questa è la cifra identificativa di Italo Testa nel suo impegno umano, professionale, politico e civico. Una vista spesa a servizio degli altri, quella di Testa, che gli ha consentito di essere punto di riferimento nella professione medica, nelle istituzioni come Consigliere regionale, quindi interprete e rappresentante dei cittadini in movimenti civici e associazioni. I suoi principi e i suoi valori lo hanno guidato nella sua lunga vita nell’intraprendere e nel combattere tante battaglie, molte delle quali a difesa della sanità pubblica. Ha curato con dedizione i suoi pazienti, ha rappresentato con passione i suoi elettori, ha portato avanti con vigore e schiettezza iniziative e azioni nella società civile. Il rispetto per le idee e le posizioni altrui non lo ha mai fatto indietreggiare nel portare avanti le sue convinzioni e ciò che ha ritenuto essere cosa buona per i suoi pazienti, per le istituzioni che ha rappresentato, per i cittadini che ha accompagnato in tante iniziative. Sempre e da tutti è stato rispettato, non meno da chi gli si è opposto o è stato sostenitore di idee diverse dalle sue. Ricorderemo Italo Testa e il grande lavoro di servizio svolto in tanti anni per la gente molisana. Proprio per questo il Consiglio regionale, nella sua interezza, volge a lui un convinto ringraziamento per la testimonianza che ha voluto dare sui suoi scranni, e si impegna a preservarne e promuoverne il suo ricordo. Mio tramite l’Assise tutta porge ai familiari e agli amici le più sentite condoglianze”.