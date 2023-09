Incendio su una bisarca, Vigili del fuoco in azione sulla statale 85

ISERNIA. I Vigili del Fuoco di Isernia, di ritorno da un altro intervento, hanno avvistato una colonna di fumo da un mezzo in sosta sulla statale Venafrana 85, si trattava di una bisarca che causa surriscaldamento dei freni si era incendiata una gomma e plastiche limitrofe. L'autista stava provando a spegnere con un estintore in dotazione, ma senza riuscire a domare le fiamme. I vigili del fuoco sono corsi in soccorso dell'autista riuscendo a estinguere completamente il principio di incendio in pochi minuti. Ciò ha permesso di salvaguardare il carico (furgoni) e di limitare i danni alla ruota e alcune plastiche limitrofe.

