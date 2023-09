Studente derubato del monopattino nel cortile della scuola

TERMOLI. Rubano anche i monopattini a Termoli. A denunciare pubblicamente il furto è stato il padre di uno studente. «Volevo segnalare che questa mattina mio figlio all'uscita della scuola, all’istituto tecnico industriale Ettore Majorana, non ha trovato più il suo monopattino elettrico parcheggiato nel cortile della scuola. Ho immediatamente sporto denuncia e ho saputo che non pochi giorni fa hanno rubato una bici elettrica ad una professoressa. Rubare all'interno di una scuola penso sia un fatto grave per questa società».