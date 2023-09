«Come i santi Cosma e Damiano, il dottor Testa ha lottato per una sanità senza profitto»

CAMPOBASSO. Un abbraccio immenso, lacrime e commozione per il dottore Italo Testa, scomparso il 26 settembre a 89 anni. L'androne dell'ospedale Cardarelli, di cui è stato primario del reparto di Chirurgia, è troppo piccolo per contenere le decine di persone presenti per il rito funebre: medici, ex colleghi e pazienti, i rappresentanti dell'università della Terza età. "Un uomo speciale", secondo il presidente dell'Ordine dei Medici Pino De Gregorio. Commosso il dottore Cecere, mentre l'ex senatore Luigi Di Marzo, ex direttore sanitario del Cardarelli, lo ricorda così: "Un galantuomo". E cita il libro scritto da Testa per l'ospedale.

Testa è morto nel giorno in cui la Chiesa celebra i Santi Medici Cosma e Damiano, che esercitavano gratis la loro professione. Come loro il dottore Testa ha lottato per una sanità che non era profitto, ma pensava a curare i pazienti, ricorda il chirurgo Massimo Civerra.

