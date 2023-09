Parcheggia la sua Fiat Tipo e va al Cup del San Timoteo, poi non la trova più

TERMOLI. Se nei cortili delle scuole "fanno fuori" monopattini e biciclette elettriche di alunni e insegnanti, ci sono ladri che non si accontentano di certo delle due ruote. Furti d'auto senza soluzione di continuità, o senza tregua, scegliete voi la formula che più vi aggrada cari lettori e sovente, a essere bersagliati sono coloro che lasciano in sosta la propria macchina nel parcheggio dell'ospedale San Timoteo di Termoli, in viale San Francesco.

Un "colpo" è stato messo a segno questa mattina, il malcapitato di turno aveva parcheggiato il veicolo di sua proprietà nell'ampio piazzale e si è recato allo sportello del Cup, dove si è messo in fila ordinatamente. Purtroppo, sbrigate le sue incombenze, è uscito all'esterno e della Fiat Tipo, questo il modello "arpionato" dal bandito di turno, nessuna traccia più e allo sventurato altro non è rimasto che rivolgersi alle forze dell'ordine, per denunciare l'ennesimo reato di natura predatoria commesso sul suolo termolese.