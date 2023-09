Scontro tra Tir e un Ford Transit, chiusa statale Bifernina

TERMOLI. Incidente stradale tra mezzi pesanti al km 55 della statale Bifernina, nei pressi del primo bivio per Palata, quello che conduce alla SP 78. Sul posto sono intervenuti il 118 Molise e i Carabinieri. In supporto interviene anche la Polizia stradale.

A scontrarsi, poco dopo le 15.30, un autotreno contro un Ford Transit dell'Enel. Il conducente dell'autocarro sarebbe in gravi condizioni. Al momento la circolazione è interrotta per permettere soccorsi e rilievi. In ausilio anche i Vigili del fuoco con l'autogrù del comando provinciale di Isernia.

Galleria fotografica