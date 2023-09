Scontro tra furgone e auto in via America, 28enne trasportata al Pronto soccorso

TERMOLI. Intorno all'ora di pranzo incidente stradale all'incrocio tra via America e via Argentina. Coinvolti due mezzi, un furgone e un'autovettura. A restare ferita, ma in modo lieve, con codice giallo di rientro del 118 Molise, una 28enne residente a San Giacomo degli Schiavoni.

Sul posto sono intervenuti Molise soccorso e volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che hanno trasportato al 28enne per accertamenti al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.

Rilievi e circolazione stradale affidati alla pattuglia della Polizia municipale di Termoli.