Auto si ribalta e prende fuoco, cinque giovani restano feriti

SAN SEVERO. È di cinque feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto la scorsa notte, nel Foggiano. Il fatto è successo intorno alle 3.30, lungo la Statale 89, nel tratto che collega Apricena a San Severo: una Fiat 500x, con a bordo cinque ragazzi, è uscita fuori strada ribaltandosi su sé stessa; subito dopo l'impatto col terreno il mezzo ha preso fuoco.

Feriti e malconci, i giovani sono riusciti a uscire dal mezzo e a chiedere aiuto. Sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di San Severo: gli uomini del 115 hanno quindi spento l'incendio, bonificato e messo in sicurezza la zona. I feriti, invece, sono stati affidati agli operatori del 118, giunti con quattro ambulanze da San Severo, Apricena, Torremaggiore e San Marco in Lamis. Non sono note, al momento, le loro condizioni. Ai Carabinieri il compito di ricostruire la dinamica del sinistro.