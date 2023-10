Incendi devastanti dell'agosto 2021, agricoltore 52enne assolto dal Gup di Larino

LARINO. Era finito alla sbarra perché denunciato dopo i devastanti incendi dell'agosto 2021. Ma ora, per il 52enne di Campomarino denunciato e rinviato a giudizio, si torna a "respirare", poiché è stato assolto, in quanto "il fatto non sussiste".

Il rogo ha devastato 70 ettari di pineta a Campomarino e un'ampia area tra Guglionesi e Termoli. A scagionarlo è stato il giudice per l'udienza preliminare Rosaria Vecchi, che l'ha giudicato con rito abbreviato.

L'indagine era stata portata avanti dalla squadra mobile di Campobasso, coordinata dalla Procura di Larino.

L'agricoltore è finito a processo con l’accusa di incendio doloso aggravato. Assistito dall’avvocato Giuseppe Fazio, l’uomo ha sempre sostenuto la sua completa estraneità.

“E’ assolutamente innocente, non c’entra nulla con le accuse”, ha ribadito l’avvocato Fazio.

Il pubblico ministero Ilaria Toncini aveva chiesto una condanna a quattro anni di reclusione, al netto di tutte le riduzioni di pena previste dal rito abbreviato. Richiesta respinta, perché il fatto non sussiste.