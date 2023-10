Incendi senza sosta nel basso Molise, interventi diffusi dei Vigili del fuoco

TERMOLI. Vigili del fuoco dei distaccamenti di Termoli e Santa Croce di Magliano impegnati negli ultimi giorni ad estinguere numerosi incendi nel territorio del basso Molise. Interventi che ormai avvengono quasi sempre in doppia cifra per i turni delle squadre del 115.

Nella giornata di ieri roghi sono divampati nei territori di San Martino in Pensilis, Larino (in diversi punti), così come a Guglionesi, sempre su fronti distinti, a Bonefro, Sant'Elia a Pianisi, Campomarino, Portocannone. Solo nella serata di ieri, quasi contestualmente, due gli incendi scoppiati a Guglionesi, nei pressi del cimitero e sulla SP 168.