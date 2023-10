Cinghiali sulla strada, pericolo sempre più frequente

TERMOLI. Tante volte ne abbiamo parlato di avvistamenti e incontri ravvicinati di ungulati, percorrendo le strade dei nostri territori. Addirittura al Parco Comunale ce n’era uno, che noi avevamo ribattezzato Albertone.

Ormai il fenomeno è talmente diffuso in regione che è sicuramente divenuto una pericolosa piaga sociale. Incidenti con ferimenti di autisti che hanno avuto la sfortuna di avere una collisione con alcuni di loro. Nella serata di lunedì 2 ottobre, intorno alle 22:15 sulla strada provinciale che porta da Termoli a Petacciato, mentre stavo facendo ritorno a Termoli, dopo essere stato in compagnia delle mie nipotine per la festa dei nonni, io e la mia signora a metà strada, qualche centinaio di metri dalla discoteca Paraiso, di colpo abbiamo illuminato con in fari in mezzo alla strada, per fortuna fermo sulla corsia opposta alla mia di marcia, una sagoma di cinghiale davvero di enorme stazza.

Mia moglie, spaventatissima, ha urlato e io, altrettanto spaventato, ho dato un colpo di sterzo perché lo avevo visto vicinissimo al mio lato di guida. 100 metri più avanti ho dovuto fermarmi per riprendermi un attimo, poi ho ripreso a guidare ad una velocità che non superava i 30 km all’ora con la paura di fare altri incontri del genere. Non nascondo che io e mia moglie abbiamo fatto fatica a prendere sonno una volta a casa, quella immagine, essendo stata la prima volta in assoluto che l’abbiamo vista in diretta, ci ha scioccato non poco. Abbiamo capito bene visto che questa volta è successo a noi quanto è pericoloso fare incontri di questo genere mentre tu stai tranquillamente camminando per strada. Trovarsi di fronte all’improvviso un muro, un ostacolo del genere avrebbe potuto avere conseguenze anche molto tragiche e ribadisco quello visto a pochi cm da me e mia moglie quando lo abbiamo illuminato con i fari era una roba esagerata.

Davvero pensiamo che questo sia diventato un problema che deve essere risolto al più presto, perché non bisogna aspettare che accada l’irreparabile, come spesso accade in Italia, per decidere d’intervenire.