Le truffe non finiscono mai, ma una 98enne non ci casca

TERMOLI. Sono furfanti, sono canaglie che ci provano in tutti i modi a raggirare le persone anziane e più fragili della società. Continuano incessantemente le tentate truffe agli anziani anche sul nostro territorio. Un nostro lettore, infatti, ci fa sapere dell’ennesima truffa, capitata a sua madre, fortunatamente non andata a buon fine, grazie alla scaltrezza della donna.

«Vorrei segnalare l'ennesima truffa telefonica avvenuta nella città di Termoli; vittima mia madre di 98 anni che, ringraziando Dio, ha avuto il sangue freddo di dire che in casa lei non aveva soldi e quindi non poteva onorare le richieste che le venivano fatte. I truffatori erano a conoscenza di tanti particolari privati che, per un momento, hanno messo in difficoltà mia madre.

Sapevano Il nomignolo di mia mamma, cosa che non è noto a tutti e il nome di mio nipote che è a Bologna e che quindi non sarebbe potuto passare direttamente ma avrebbe mandato un amico

Lei ha capito che questi soldi servivano per ritirare dei documenti poi è andata un po' in confusione e quindi non ha capito più che cosa stessero dicendo. Quando ha detto che non aveva soldi in casa i truffatori hanno riattaccato».