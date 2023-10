Scooterone rubato a Montenero, ritrovato a San Salvo

SAN SALVO. Una chiamata da parte delle forze dell’ordine nel corso della notte per avvertire il legittimo proprietario che il suo scooterone era staro rubato e ritrovato a San Salvo Marina.

È successo nella notte fra il 2 e il 3 ottobre quando il malcapitato Enrico Paccamiccio, dopo aver lasciato la sua Aprilia in un parcheggio a Montenero di Bisaccia per recarsi a lavoro, viene a sapere del furto e del suo ritrovamento:

“Sono stato contattato dalla Compagnia dei Carabinieri Vasto nel corso della notte dicendomi che la mia Aprilia si trovava a San Salvo Marina ed era stata rubata”, ha dichiarato il signor Paccamiccio che poi ha aggiunto: “Subito dopo mi sono recato in caserma, ho sporto denuncia e riportato lo scooterone a casa”.

A rintracciare il mezzo sono stati quindi i Carabinieri della Compagnia di Vasto che lo hanno ritrovato sul lungomare sansalvese:

“Lo scooterone si trovava nel parcheggio multipiano di Montenero di Bisaccia dove sono solito parcheggiare - ha continuato a spiegare - per poi prendere il pullman per il lavoro. Sono diversi anni che la parcheggio lì e ci sono sempre diverse macchine e non mi era successo mai nulla di strano”.

“Da alcune voci ho saputo che non è il primo scooter a essere stato rubato - ha poi continuato - e succede spesso, quasi ogni giorno a Montenero”.

“Ora ho riportato la moto a casa - ha concluso Enrico Paccamiccio - , anche se è senza targa, ha danni all’accensione e il parafango è stato rotto tirandolo con forza”.

