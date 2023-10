Violento litigio tra due giovani a San Martino, arrivano Carabinieri e 118

SAN MARTINO IN PENSILIS. Carabinieri e 118 Molise, con la postazione di Termoli, e i volontari della Misericordia in ambulanza sono intervenuti nella serata di ieri a San Martino in Pensilis, a causa di una zuffa che ha coinvolto due ragazzi, che se le sono date di santa ragione. Sul posto i militari dell'Arma della compagnia di Larino, che hanno sedato il litigio e poi fatto trasferire i due giovani protagonisti dello spiacevole episodio, avvenuto in via Marconi, al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.