Usa profili fake, minaccia, perseguita e appicca incendi: scatta l'allontanamento

VINCHIATURO. Nel pomeriggio del 4 ottobre, la stazione Carabinieri di Vinchiaturo ha eseguito un'ordinanza cautelare, disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso su richiesta di questa Procura, applicativa della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi frequentati abitualmente dalla stessa, con obbligo di mantenersi a una distanza non inferiore a 1000 metri, nei confronti di un uomo residente nella provincia di Campobasso, indagato per atti persecutori e danneggiamento seguito da incendio.

Le indagini hanno preso avvio dalla denuncia della ex compagna dell'uomo, anch'essa residente in provincia, la quale ha descritto le molestie, le offese e le minacce di morte articolate dall'indagato - il quale utilizzava anche utenze e profili intestati ad altri soggetti - al fine di dissimulare la propria responsabilità. Tali comportamenti, iniziati circa 10 mesi fa a seguito della fine della relazione, si sono intensificati negli ultimi tempi sino all'episodio più eclatante, e preoccupante, ovvero il danneggiamento doloso dell'autovettura della persona offesa al quale è seguito l'incendio del mezzo che, fortunatamente, non ha causato ulteriori danni a cose o persone nonostante l'evento si sia verificato in una zona ad alta densità di urbanizzazione.

L'analisi delle telecamere di videosorveglianza, unitamente ad altri riscontri di carattere tecnico, nonché le dichiarazioni rese da persone vicine alla donna hanno permesso di ricostruire le responsabilità dell'indagato il quale, peraltro, in sede di esecuzione della misura cautelare, ha prestato il consenso al controllo mediante braccialetto elettronico. Tale strumento rappresenta certamente un'ulteriore tutela per la persona offesa ed è volto a garantire il rispetto, da parte dell'indagato, dell'obbligo di mantenersi alla distanza prescritta dal giudice al fine di ridurre al minimo le occasioni di incontro e confronto, anche casuale, con la persona offesa.