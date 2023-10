Auto investe bimba di 10 anni in bici, trasportata al San Timoteo

Bimba in bici investita da un'auto

TERMOLI. Attimi di paura e di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi in via dei Pruni, a Termoli. Per cause al vaglio della Polizia locale di Termoli, intervenuta sul posto con due pattuglie, una bimba di 10 anni è stata investita in curva da un’auto guidata da una donna ed è finita contro il parabrezza dell’auto.

La piccola è stata soccorsa dal 118 Molise, intervenuto coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza e trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo in codice giallo. Ha subito un trauma cranico e una ferita alla fronte, oltre a un trauma a un braccio.