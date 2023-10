Incendio danneggia due veicoli a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Una Lancia Y in fumo e danni a una Lancia Thema è il bilancio di un incendio divampato nella notte a Montenero, in via Madonna di Bisaccia.

I veicoli erano in sosta nel parcheggio antistante le scuole medie. Il rogo è partito proprio dall'utilitaria, intorno alle 3.30. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e i Carabinieri della locale stazione. Sulle cause dell'incendio sono all'opera le forze dell'ordine.