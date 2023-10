Alte temperature, stoppie e torna l'emergenza incendi: fiamme vicino alle case a Guglionesi

Emergenza incendi: elicottero in volo a Guglionesi

GUGLIONESI. Il clima mite di questo autunno porta con sé, naturalmente, le insidie legate agli incendi, poiché è il periodo in cui gli agricoltori possono di nuovo accendere le stoppie e non tutto fila sempre liscio. Giornate con numerosi interventi da parte dei Vigili del fuoco, che contano tra i 10 e i 20 interventi sul territorio provinciale, in pratica ogni dì e spesso nel basso Molise.

Fiamme sono divampate in contrada San Vito a Guglionesi, a poca distanza dalle abitazioni e torna la paura in un territorio che ne ha viste di brutte negli ultimi anni sul fronte dell'emergenza roghi.

Incendi segnalati anche nel territorio a ridosso della statale 87, tra Larino e San Martino in Pensilis.

