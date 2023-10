I Collage derubati dell'auto, sparisce anche il basso artigianale di Tore Fazzi

FOGGIA. Brutta sorpresa stamattina per i collage a Candela. Dopo il concerto a Stornarella, in provincia di Foggia, all'uscita dall'hotel stamattina a Candela, sempre in provincia di Foggia, la sorpresa è stata grande: non c'era più la macchina con dentro tra le altre cose il basso artigianale di Tore Fazzi costruito con tanta pazienza e dedizione in una nota liuteria di Pisa.

Il disagio è stato grande ma fortunatamente non ha creato problemi dal punto di vista lavorativo poiché era questa l'ultima tappa delle sessanta date del "Rinasco tour," tour estivo 2023. A parte il danno economico resta il rammarico per uno strumento unico a cui Tore Fazzi era particolarmente affezionato. Innumerevoli messaggi di solidarietà stanno in questo momento giungendo sui social del gruppo.