Incendi senza tregua, numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco

BASSO MOLISE. Diversi i roghi che sono divampati nelle ultime ore in Molise. dopo gli incendi nel territorio di Guglionesi, dal tardo pomeriggio di ieri, interventi dei Vigili del fuoco avvenuti a Portocannone, Larino, Guglionesi ancora, nella zona di contrada Ponticelli tra Termoli e San Giacomo degli Schiavoni.

In provincia di Campobasso due chiamate anche a Ripalimosani, nei pressi dell'Ingotte e a Salcito. Stamani, ancora fiamme sia in contrada Monte Arcano a Larino che a Guglionesi. Solo in queste due località sono almeno 10 gli interventi da domenica scorsa, da parte delle squadre del 115 del comando provinciale di Campobasso e in particolare dei distaccamenti di Termoli e Santa Croce di Magliano.