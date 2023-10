Immigrato trova portafogli e lo restituisce

TERMOLI. Ci è stata segnalata una storia bella che fa cadere tanti pregiudizi e luoghi comuni. I protagonisti di questa storia ci hanno raccomandato l’anonimato.

Giovedì sera, una signora termolese che chiameremo Maria, stava tornando a casa con la figlia piccola da una passeggiata in centro.

Appena entrata nel borgo, le va incontro un ragazzo straniero dai tratti somatici asiatici, il quale mostrandogli un portafogli le fa capire di averlo trovato in terra e vorrebbe riconsegnarlo possibilmente al proprietario.

Avendo difficoltà con la lingua, ha chiesto aiuto alla nostra Maria, la quale capendo le difficoltà del ragazzo decideva di dargli una mano portando il portafoglio dai Carabinieri per cercare il proprietario. Per la cronaca, il portafoglio conteneva una considerevole somma in denaro. Questo gesto per sottolineare che i pregiudizi verso persone straniere non è sempre giustificabile”.