Multe all'indirizzo sbagliato, avvocato termolese "costringe" il Comune di Vasto a pagare

VASTO. Gli sono state notificate alcune multe dell'ammontare di circa 1.300 euro, ma all'indirizzo della vecchia abitazione. Ciò ha determinato l’impossibilità di ricevere i verbali di contestazione emessi dal Comune e il giudice di pace ha condannato l'istituzione a pagare le spese di lite di 350 euro.

È accaduto ad un cittadino vastese che, assistito dall'avvocato termolese del Foro di Larino Roberto Pano, ha fatto ricorso perché non risiedeva più, ormai da due anni, nel domicilio dove le contravvenzioni sono state recapitate.

Con il D.P.R. 610/96, l’art. 247 del Codice della Strada è stato infatti modificato con l'introduzione della procedura d’ufficio per l’annotazione sulla carta di circolazione dei trasferimenti di residenza. Di fatto è la Dttsis (ex Motorizzazione civile) a dover provvedere all’aggiornamento a seguito comunicazione dell’Ufficio Anagrafe. Ed è il Comune a dover altresì effettuare la comunicazione della variazione di residenza all’Ufficio Centrale Operativo della Direzione Generale della Motorizzazione Civile. In questo caso il Comune di Vasto non è stato ottemperare, né ha controllato presso l’ufficio Anagrafe, collegato in via telematica a tutti i comuni della nazione Italia, eventuali cambi di residenza.