«La scomparsa di Luigi Di Majo lascia un vuoto difficile da colmare»

CAMPOMARINO. «La scomparsa di Luigi Di Majo rappresenta per la nostra comunità e per l'intero territorio una perdita dolorosa, che lascia un vuoto difficile da colmare». Così il sindaco di Campomarino Pier Donato Silvestri.

«Don Luigi è entrato a far parte della nostra comunità in un momento storico nel quale le sue idee innovative hanno avuto la forza di cambiare per sempre la nostra mentalità e il territorio dal punto di vista imprenditoriale, economico e per ciò che concerne la valorizzazione e la promozione delle nostre tipicità- continua Silvestri- La sua lungimiranza costituirà a lungo un esempio per tutti noi; l'entusiasmo per il suo lavoro, che lo ha accompagnato fino agli ultimi giorni di vita, conferma la sua forte passione e il suo amore per il territorio.

Pioniere nel mondo del vino e della produzione vitivinicola molisana, Don Luigi ha esportato nel Mondo le nostre tipicità e prodotti che hanno fatto della qualità il loro punto di forza. Proprio questa è stata la scommessa vinta da Don Luigi, puntare sulla qualità e sulla forza di idee capaci di anticipare i tempi e influenzare il futuro. Il suo successo è il successo di tutti noi, il suo impegno nel mondo imprenditoriale, nella collaborazione con enti pubblici di rilievo e università ha segnato la storia della nostra Regione.

Abbiamo ospitato Don Luigi in quella che è stata la sua ultima uscita pubblica, in occasione dell'inaugurazione dell'enoteca comunale. Il taglio del nastro, che lo ha visto protagonista, e la sua presenza hanno rappresentato un momento nel quale, nel nostro piccolo, abbiamo cercato di offrire il giusto tributo ad una personalità ha segnato la storia della nostra comunità.

A titolo personale, come sindaco di Campomarino e a nome di tutta l'amministrazione comunale mi associo al dolore della famiglia ed esprimo profondo cordoglio per la sua scomparsa».