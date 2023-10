Incendi diffusi sul territorio, «Ricordate di agire sempre con senso di responsabilità»

MONTENERO DI BISACCIA. Incendi a raffica nel basso Molise in questo scorcio autunnale particolarmente mite e allora la sindaca di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci, visti i roghi divampati sul territorio comunale, ha voluto ricordare ai concittadini le norme di buon comportamento.

«Cari concittadini, negli ultimi giorni siamo stati testimoni di numerosi interventi dei Vigili del Fuoco sul territorio del nostro Comune, a causa di incendi provocati dall'accensione indiscriminata e incontrollata di fuochi.

Questi eventi stanno assumendo dimensioni preoccupanti, che rischiano di mettere in alcuni casi in serio pericolo la salute delle persone, la loro sicurezza e incolumità, oltre alla salvaguardia stessa del nostro ambiente.

Vorremmo ricordare a tutti l'importanza di agire con senso di responsabilità e rispetto per le normative vigenti.

La Legge Regionale del Molise n. 8 del 2005 (vedi link in fondo al post), ad esempio, stabilisce chiaramente le modalità di bruciatura e le precauzioni necessarie per prevenire incendi incontrollati. È fondamentale rispettare queste regole per garantire la sicurezza di tutti.

Ci sono poi alcuni punti che ci preme ribadire:

• Bisogna evitare di accendere fuochi incontrollati nelle cunette e nei valloni: queste aree sono particolarmente vulnerabili agli incendi e un piccolo fuoco può facilmente sfuggire al controllo e diventare un incendio devastante;

• È utile ricordare che l’accensione di fuochi con sterpaglie, stoppie, residui di potatura e altri prodotti della campagna, genera molto fumo, che in moltissimi casi è causa di malesseri e sofferenze a chi è costretto, suo malgrado, a subirlo;

• È necessario prendere precauzioni adeguate: prima di accendere un fuoco, assicuratevi di avere gli strumenti e le risorse necessarie per controllarlo. Portate con voi secchi d'acqua, pale e altri strumenti per spegnere il fuoco in caso di necessità;

• Rispettate le normative regionali: la Legge vigente in Molise pone regole chiare per la bruciatura e il controllo degli incendi. Ignorare queste regole può comportare sanzioni importanti.

La sicurezza e la protezione del nostro territorio e della nostra salute sono responsabilità di tutti noi; accendere fuochi senza precauzioni adeguate non solo mette in pericolo la vostra sicurezza, ma anche quella degli altri e dell'ambiente che ci circonda.

Insieme possiamo fare molto e preservare la bellezza e la sicurezza del nostro Comune, quindi vi ringraziamo fin da ora per la vostra collaborazione».