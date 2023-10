A 80 anni dalla Liberazione: visita guidata sui sentieri del dolore

COLLETORTO. Un viaggio sui sentieri della memoria, dall'abitato alle contrade rurali, per scoprire i luoghi di guerra, teatro di scene dolorose, durante l'occupazione tedesca nei primi di ottobre. Un cammino a piedi negli angoli della storia di ieri, dove resistono oggi tracce di mine e di bombe. Una visita guidata particolare, che lascia il segno nel cuore dei partecipanti, ha precisato Camilla Di Rocco, presidente dell'Associazione Culturale La Coccinella, all'inizio del cammino all'interno del contesto abitativo. La memoria va conservata e trasmessa.

Sempre. Rivissuta con queste iniziative sui luoghi, sul posto e sul territorio, per agire affinché quanto di più brutto sia accaduto nel mondo non si ripeta mai più. In primo piano tanta sensibilità e rispetto per chi si è sacrificato per la libertà in vista di una società più civile ed umana. Sulla scorta di questi pensieri educativi il gruppo dei partecipanti, provenienti pure da Termoli, si è incamminato lungo il percorso per raggiungere la parte alta del paese. Prima sosta sulla scalinata del monastero per rievocare con canti di guerra i fatti di una storia che appartiene al basso Molise. È stata la voce di Toni Cerri su questi argomenti, a scena aperta, a toccare la sensibilità del gruppo. Un ascolto attento, in verità, durante i vari momenti di visita. La memoria in corso ha fatto sentire la voce. Mediante i toni e gli affetti ha educato al ricordo. Dopo la visione dei danni di guerra inferti al rosone sulla parte laterale della Chiesa del Monastero, ha colpito un po' tutti la visita in Via Belvedere, da cui è possibile immaginare il teatro delle operazioni belliche perché ampiamente panoramica. Qui l'abitazione di Angela Di Leuce è uno scrigno di ricordi. Fortemente emotivi. Al suo interno, infatti, si conserva oggi la "finestra del bombardamento" avvenuto nel 1943. Sulla finestra di legno è visibile il foro della mitraglia prodotto dal proiettile che colpi a morte Maria Nasilli, alle spalle, mentre si scaldava intorno al camino. "Quando sono venuta a conoscenza di questa tristissima storia - dice commossa Angela - ho deciso di far rimanere intatta ogni parte della finestra, lo stesso vetro che appare rigato in più punti. Poi mi sono in qualche modo anche affezionata. Puntualmente racconto a chi viene questo episodio perché ritengo che sia educativo e non deve affatto essere dimenticato.

È il modo migliore per rispettare una donna uccisa senz'alcun motivo". Ignara di questa dolorosissima fine. Si sa che l'anziana donna a quel tempo era chiamata "Zia Giuannelle". Oggi il suo nome è scritto nei libri di storia locale. Un piccolo monumento nascosto, semplicissimo, pieno di valori, pertanto, conservato gelosamente con l'obiettivo di non farlo divorare dall'oblio. Verso la povera gente il destino è stato crudele. Come nel caso del tredicenne Vincenzo Paradiso, saltato in aria e ridotto a brandelli sulla strada minata della Neviera mentre rientrava con il suo ultimo carico, probabilmente di tintilia, dal suo vigneto. Storie di ragazzi e di donne, ieri dimenticate, oggi finalmente ricordate. In seguito, sosta, in pieno centro, davanti al bel portale storico della Famiglia Aloia. Qui i colpi dell'aereo, mentre inseguiva un soldato tedesco, hanno scardinato nella parte alta lo stipite del portale. Vincenzo Aloia, uno dei proprietari del palazzo, con un grosso chiodo ha risistemato il pezzo staccato, che, oggi, a chiare note, è visibile. Com'è visibile ancora il balcone in ferro della famiglia Spadaccini a poca distanza piegato dalla stessa mitraglia. I visitatori, dopo aver superato la "strada delle mine" si sono diretti sulla motta normanna di Santa Maria. Anche qui le ricerche e i ricordi s'intrecciano a non pochi episodi di guerra. Qui, in aperta campagna, tra gli ulivi della Madonna, si dice che i rintocchi provengono da una campana rinvenuta tra le macerie di una chiesa russa ortodossa. Il generale Minnielli volle che la graziosa campana continuasse a suonare nel luogo del paese a lui più caro.

Nel Sito d'Interesse Comunitario, una vasta area di macchia mediterranea ai piedi della sacra collina, invece, all'arrivo dei tedeschi, i contadini misero al sicuro, tra gli alti cespugli, tutti i loro animali, assieme agli armenti della valle. Un nascondiglio sicuro tra la fitta vegetazione, gli anfratti e le grotte arenarie. Oggi questo luogo a circa tre chilometri dal paese è un piccolo giacimento di sapere, con tante notizie ancora tutte da scoprire. Soddisfatti i partecipanti a conclusione della visita guidata. "Abbiamo toccato con mano notizie interessanti che ci fanno conoscere meglio i fatti e i danni che in Molise ha prodotto la guerra - dichiarano Emilia e Giacinto giunti da Termoli. Si tratta di un patrimonio di cultura locale senz'altro da conservare e raccontare ai giovani perché ha un valore educativo di spessore nel campo della memoria. Tutto molto interessante". "Un'esperienza emozionante, ricca di curiosità, che non mi aspettavo affatto - dice invece Giuliana - Ricordare i sacrifici e le tante sofferenze patite dalla gente ci predispone ad un impegno sicuramente maggiore per vivere serenamente e in pace". L'esperienza non si ferma qui. Gli appuntamenti continuano sulle vie della memoria. Da Colletorto a Bonefro, fino a Tavenna. Visitare i luoghi della memoria è importante. Ascoltare i racconti di guerra ci stimola ad agire meglio. Ci fanno capire, in definitiva, che con i cannoni, i massacri, le violenze e le bombe non si costruisce nulla di buono.

Luigi Pizzuto

Galleria fotografica