Un 17enne resta contuso nello scontro tra auto e scooter

TERMOLI. Terzo incidente dalla dinamica simile in poche ore, sul litorale molisano. Come accaduto già poco dopo le 7.30 e intorno alle 11, prima a Termoli e quindi sulla SP 40, intorno alle 13.30 in via Madonna delle Grazie ancora un ciclomotore finisce a terra per un sinistro in cui è stato coinvolto un altro veicolo.

Anche in questo caso, urto tra scooter e autovettura. Sul posto le forze dell'ordine e il 118 Molise, giunto coi volontari della Misericordia in ambulanza, che hanno trasportato un 17enne termolese per accertamenti al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo.