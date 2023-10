Il "solito" incidente tra auto e scooter, giunte lamentele dai residenti: cantieri creano disagi

TERMOLI. Chiamarlo stillicidio è forse un termine persino eufemistico. Quanti sono stati gli incidenti che hanno coinvolto veicoli e motocicli nei mesi scorsi e fino agli ultimi giorni? Tanti, davvero tanti. Quelli di cui abbiamo trattato, ben sapendo che molti altri sono sfuggiti alla cronaca.

L'ultimo della serie è avvenuto stamani, con una Fiat Panda che ha urtato uno scooter, finito poi a terra, nella zona del quartiere Sant'Alfonso. Sul posto la Polizia locale e il 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che hanno trasportato il conducente del mezzo a due ruote al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo.

Tuttavia, a sentire i residenti di questa zona del quartiere Sant'Alfonso, la viabilità già complicata dalle vie strette, e dai caseggiati che sorgono tutt'intorno, col proliferare dei cantieri lo spazio è ancora più risicato e questo comporta maggiori rischi.

«Indipendentemente dalle cause del sinistro avvenuto stamani - ha rimarcato uno dei cittadini che lì abitano - è più di un anno e mezzo che viviamo in condizioni di precarietà, sia sulla circolazione, con restrizioni di carreggiate, che per la polvere e l'immondizia che si accumula vicino a noi».

