Si ustiona in campagna, 68enne trasferito nella notte a Napoli

TERMOLI. Momenti concitati nella serata di ieri al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.

Un anziano è giunto in condizioni serie in viale San Francesco, a causa di ustioni causate dall'accensione di stoppie sul suo fondo agricolo, nel territorio di Montenero di Bisaccia.

Un quadro clinico d'emergenza che ha necessitato dopo il primo trattamento in loco un trasferimento al centro specializzato dell'ospedale Cardarelli di Napoli, dove è stato trasportato nella notte.

Un sabato sera particolarmente impegnativo, quello dei medici della divisione di Medicina d'urgenza, alle prese anche con le due Tac in panne, che obbligano a trasferire i pazienti che necessitano di esami e diagnosi all'ospedale San Pio di Vasto, tra cui un bimbo che necessitava di una Tac cranica; non solo si manifestano anche ulteriori criticità, ad esempio sia ieri sera che nella serata di oggi non sarà attivo nemmeno il servizio di emodinamica, per la solita cronica carenza di personale.