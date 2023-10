Microcar esce fuori strada in via Firenze, illesa 17enne

TERMOLI. Disavventura per una 17enne alla guida di una microcar, alla guida del veicolo in via Firenze, che si è ribaltato su un lato, ma per fortuna della ragazza, nonostante la carambola ne è uscita miracolosamente illesa.

Sul posto la Polizia locale di Termoli e il 118 Molise, intervenuto coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. Tuttavia, non è stato necessario trasportare la giovanissima al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo.

Galleria fotografica