Altro pomeriggio impegnativo, fiamme nell'area archeologica: arrivano Vigili del fuoco e 112

BASSO MOLISE. Altri roghi nel pomeriggio in provincia di Campobasso e soprattutto nel basso Molise, dove ancora una volta è dovuta scendere una squadra del comando provinciale per sopperire vista la concomitanza di altri interventi portati avanti dai colleghi dei distaccamenti di Termoli e Santa Croce di Magliano. In particolare, mezzi e uomini all'opera proprio nel capoluogo, in contrada San Giovanni in Golfo, poi fiamme divampate a Campomarino, Palata e nell'agro di San Martino in Pensilis.

Nuovo intervento che si è reso necessario anche a Montenero di Bisaccia, mentre a Larino, addirittura, il rogo è scoppiato all'interno del sito archeologico di via Jovine, dove oltre ai Vigili del fuoco, sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia frentana.

