Incidente sulla bretella della Bifernina, disagi e rallentamenti alla circolazione

Incidente sulla bretella della statale Bifernina

TERMOLI. Iniziare la settimana percorrendo la statale Bifernina e trovare subito una circolazione rallentata per non dire "inchiodata" non è il massimo. È avvenuto nel tratto critico che attraversa il territorio di Guardialfiera, dove c'è la bretella che bypassa la statale 647, dove sono in corso gli importanti lavori di riqualificazione dei viadotti del Liscione.

File si sono formate per un incidente tra due autovetture e sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Larino.

Per fortuna la circolazione è stata riaperta, permettendo il deflusso dei veicoli, che già si erano incolonnati lungo l'arteria collaterale, disagi limitati a una mezz'ora secondo quanto riferito dagli stessi automobilisti fermi in coda.