Cinghiali a caccia di cibo sotto le palazzine di via Sardegna e via Giappone

Cinghiali in libera uscita nelle zone residenziali a caccia di cibo: via Giappone

TERMOLI. Residenti sempre più impensieriti dalla presenza dei cinghiali sotto casa, anche in orari serali e non solo a notte fonda.

Diverse le segnalazioni degli ultimi giorni, in particolare da via Giappone e via Sardegna, ormai prossimi al centro della città.

Vanno a caccia di cibo, rovistando nei dintorni di cassonetti e mastelli della raccolta differenziata e chi abita nei pressi comincia a non essere più tranquillo, questo è quanto ci hanno riferito direttamente.





La base logistica è sempre quella del parco comunale e delle aree verdi circostanti, poiché sia su via Sardegna che via Giappone si accede dal parco.