Bisarca si ribalta e perde auto sull'A14, traffico in tilt

A14. Sono stati riscontrati non pochi disagi per studenti e lavoratori di Vasto e del Vastese nel percorrere l’A14 direzione Pescara e Chieti questa mattina a causa di un incidente stradale che ha coinvolto una bisarca.

Il mezzo pesante adibito al trasporto di veicoli si è ribaltato con conseguente perdita parziale di auto che si sono riversate sulle corsie di transito.

L’incidente, avvenuto al km 370, ha previsto la chiusura dell’autostrada nel tratto tra Pescara ovest e Pescara nord.

Si stanno verificando disagi alla viabilità e un lungo traffico nei pressi del casello Pescara Ovest - Chieti dell’A 14, dovuti al sovraffollamento di tutti i diretti alla città di Pescara e Chieti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale della sottosezione di Pescara Nord.

INFO VIABILITà. Sulla A14 Bologna-Taranto, tra Pescara ovest e Pescara nord, in direzione di Ancona, si è resa necessaria la chiusura del tratto, per un incidente avvenuto all'altezza del km 370, che ha visto il coinvolgimento di una bisarca ribaltata con parziale perdita di auto, riverse sul piano viabile.

Chiuso anche il nodo della A25 Torano-Pescara con la A14 Bologna Taranto provenendo dalla A25 in direzione Ancona. In alternativa, per chi è diretto verso Ancona, dopo l'uscita obbligatoria di Pescara ovest, dove si è formata una coda di 3 km, percorrere la viabilità ordinaria, con rientro in autostrada a Pescara nord.

Per chi proviene dalla A25 Torano-Pescara, uscire a Chieti e successivamente rientrare a Pescara nord. Sul posto sono presenti il personale di Autostrada per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso meccanico e sanitari.

Galleria fotografica