Agricoltore travolto da un grosso aratro, elitrasportato a San Giovanni Rotondo

Infortunio in campagna a Chieuti: agricoltore trasportato in elisoccorso

CHIEUTI. Grave incidente sul lavoro, questa mattina, in agro di Chieuti, dove un agricoltore 83enne, originario di Serracapriola, è stato travolto da un grosso aratro, riportando fratture e ferite che hanno causato una grave emorragia.

Il fatto è successo nei campi in agro di Marina di Chieuti, dove ha sede il fondo agricolo dell'uomo. Il ferito, classe 1940, è stato soccorso dal 118 e poi trasportato in elisoccorso a Casa Sollievo della Sofferenza, dove è stato ricoverato in rianimazione, con fratture multiple e un importante trauma da schiacciamento.