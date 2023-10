«Di sera siamo diventati ostaggi dei cinghiali»

Emergenza cinghiali anche in via De Sanctis

TERMOLI. Il cerchio si chiude, da via Sardegna a via Giappone ci sono poche strade, tra cui via De Sanctis, parallela di via del Molinello, stretta proprio tra le case che affacciano lì e un terreno scosceso che degrada da via don Luigi Sturzo.

Ebbene, anche qui i cinghiali banchettano e i residenti sono stufi, come una cittadina che ci ha scritto, R. B.

«Denunciamo e sollecitiamo a trovare una soluzione su una situazione divenuta ormai consuetudine pericolosa a Termoli. Sono alcune settimane che nel condominio dove abito i cinghiali distruggono i bidoni della raccolta differenziata provocando uno scempio di rifiuti lungo la strada che utilizziamo come parcheggio delle auto condominiali. La cosa gravissima non è tanto la sporcizia quanto la pericolosità di tale evento che, mentre prima si verificava a notte fonda, ora si verifica dalle 21/21.30 in poi.

Questo provoca l’impossibilità di uscire e prendere l’auto, l’impossibilità di buttare l’immondizia e portare il proprio cane a fare i bisogni serali col pericolo di incontrare delle bestie selvatiche che cercano cibo, quindi pronte ad attaccare anche l’uomo o il cane di casa... Il tutto si riassume in danni che al momento sono esclusivamente economici per la comunità e collettività in quanto la Rieco Sud dovrà rifornire sempre di nuovi bidoni che noi cittadini andremo a pagare con la tassa rifiuti, in danni morali per impedimento a svolgere la propria vita tranquillamente e in danni che auspico non accadano mai per la propria incolumità fisica. Sensibilizziamo i lettori e i nostri governanti a porre qualche rimedio per il bene di tutti. P.s. dimenticavo, sono mesi che non posso più frequentare il parco comunale per passeggiare tranquillamente con il mio cane… spuntano cinghiali come funghi!»