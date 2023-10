Sabino Esplodenti, dopo l'esposto in Procura venerdì ci sarà un vertice sulla cassa integrazione

CASALBORDINO. "Lo scorso 28 settembre è stato depositato presso il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Pescara un esposto indirizzato anche alla procura di Vasto sull'applicazione delle normative sui rischi di incidenti rilevanti (cd direttiva Seveso) e sull'applicazione della normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale per lo stabilimento Sabino Esplodenti".

A renderlo noto è la Segreteria Operativa Forum Abruzzese dei Movimenti per l'Acqua.

Quest'ultima poi aggiunge: "L'esposto non riguarda il comportamento della azienda ma esclusivamente quello degli enti che sovrintendono l'applicazione e l'attuazione di tali normative. Nell'esposto, a firma di Augusto De Sanctis, si chiede in particolare di verificare la correttezza dell'operato degli enti preposti al controllo e viene evidenziata la stretta connessione, prevista dalla legge, tra le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e quelle per la prevenzione del rischio per gli impianti classificati a rischio di incidente rilevante".

Intanto per venerdì prossimo alle ore 12.15 presso la sala consiliare del Comune di Casalbordino è previsto un incontro con Marsilio in cui si parlerà della cassa integrazione alla Sabino Esplodenti e della riconversione di quest'ultima. Sono infatti 70 i dipendenti dell'azienda che attendono risposte sul loro futuro.

Il tavolo di confronto, che sarà a porte chiuse, è stato chiesto dal primo cittadino di Casalbordino Filippo Marinucci e vedrà la partecipazione anche dei rappresentati dell'azienda, dei sindacati e dei lavoratori.

Sul fronte inchiesta sull'esplosione del 2020, in cui persero la vita tre operai, bisognerà attendere entro il 14 gennaio la perizia commissionata dal Gup al nuovo tecnico.