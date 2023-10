Fiat 500 X rubata a Vasto, ladro inseguito e arrestato a Termoli

VASTO-TERMOLI. La mattina di lunedì 16 ottobre, in via Santa Lucia, a Vasto è stata rubata un'autovettura Fiat 500 X lasciata in sosta dal legittimo proprietario.

Quest'ultimo, formulando il numero di emergenza 113, ha denunciato il crimine alla Polizia di Stato, permettendo di avviare immediatamente le ricerche dell'autovettura e si è presentato negli uffici del Commissariato di Vasto per fornire ulteriori informazioni.

A seguito delle celeri investigazioni avviate, l'autovettura è stata monitorata in transito verso Sud e i colleghi del commissariato di Termoli, allertati opportunamente, hanno bloccato il veicolo in città, arrestando l'autore del furto, un pregiudicato pugliese.