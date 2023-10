Camion finisce fuori strada sulla Trignina, ferito l'autista

CUPELLO. Nel primo pomeriggio di oggi un camion che trasportava sansa di olive si è ribaltato ed è finito fuori strada dopo aver sfondato il guardrail.

È accaduto sulla Trignina in territorio di Cupello. Nell'incidente coinvolto solo un mezzo ed è rimasto ferito l'autista. Quest'ultimo fortunatamente non è in gravi condizioni e ha riportato solo un taglio sopra un occhio.

Il carico di sansa che trasportava in parte è finito sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vasto e i sanitari del 118 che hanno trasferito l'uomo presso l'ospedale San Pio di Vasto.

