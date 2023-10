Sotto casa, in campagna e per strada: cinghiali ovunque, causato un altro incidente

TERMOLI. Insidie urbane, insidie stradali e insidie agricole.

Livelli diversi, un solo denominatore comune: l'emergenza cinghiali, perché la loro proliferazione ormai anche in ambito residenziale crea disagi a residenti in città, così come per gli automobilisti sulla strada e agli agricoltori in campagna. Solo due giorni fa abbiamo pubblicato testimonianze di coloro che ormai di sera hanno timore anche a gettare l'immondizia, a causa del rischio di trovarsi di fronte gli ungulati. Foto nuove che ci hanno trasmesso hanno evidenziato anche un branco attraversare tranquillamente via Pascoli, in contrada Colle della Torre, com'era avvenuto con gli episodi di via Sardegna, via Giappone e via De Sanctis poche ore prima.

Di ieri, inoltre, anche la denuncia della Coldiretti Molise, che invocava l'attuazione del piano di contenimento deciso a livello nazionale anche nella nostra regione. Intanto, i pericoli per chi viaggia sono sempre latenti e si manifestano quasi quotidianamente, così ad accorgersene, a sue spese, un ragazzo che stava percorrendo in auto, al volante della sua Fiat Panda, la strada che collega Termoli a San Giacomo degli Schiavoni. Giunto all'altezza della Madonna a Lungo, dal ciglio della strada è sbucato un esemplare di cinghiale, che non ha fatto a tempo a schivare, investendolo in pieno con l'utilitaria. L'incidente è avvenuto intorno alle 21, fortunatamente il conducente non ha subito conseguenze, mentre l'ungulato è morto sul colpo. Danni, invece, sono stati registrati alla Panda, al paraurti e a una ruota. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Termoli per rilevare il sinistro.

Ultima annotazione, diciotto ungulati sono stati abbattuti in una sola giornata dalla squadra “La Bestia Nera” di Fragnete. Un risultato molto difficile da raggiungere.

Dal 14 ottobre è, infatti, iniziata la caccia al cinghiale che può essere esercitata da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto per tre giorni a settimana: ovvero il mercoledì, il sabato e la domenica.

In Molise, purtroppo, è sotto gli occhi di tutti la presenza incontrollata di questi animali che arrivano persino a girovagare nelle città come se fossero dei turisti. Fonti recenti stimano che in regione risiedono circa 40mila ungulati e per ridurre il rischio di peste suina, nonché tutti i danni che causano all’agricoltura, bisognerebbe abbatterne 10mila l’anno. Proprio per tale motivo, oltre che una passione, le battute di caccia rappresentano in molti casi anche una vera e propria necessità.

Se torniamo a parlare di passione, è proprio questa che spinge 22 uomini a riunirsi tre volte a settimana. I componenti de “La Bestia Nera”, provenienti da diversi comuni della provincia di Isernia, ancor prima del sorgere del sole, indossano capi di abbigliamento ad elevata visibilità, come previsto dalla legge, e iniziano i loro giri per individuare le orme dei cinghiali. Da qui poi tutti i fondamentali passaggi che portano all’abbattimento del capo, la cui carcassa deve essere sottoposta all’esame trichinoscopico.