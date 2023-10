Abbandonano quattro cuccioli di pastore abruzzese, salvati dai Vigili urbani a San Martino

SAN MARTINO IN PENSILIS. Cuccioli di cane salvati da un destino poco felice, grazie alla sensibilità e alla prontezza di un nucleo di Polizia municipale a San Martino in Pensilis. I Vigili urbani hanno raccolto la segnalazione, recandosi sul posto e attivando la cosiddetta “messa in custodia”.

È accaduto nel primo pomeriggio di oggi, quando in una zona rurale del centro bassomolisano erano stati avvistati quattro bellissimi cuccioli di pastore abruzzese che qualcuno aveva abbandonato a poca distanza dalla sede stradale. I Vigili, giunti sul posto, hanno chiamato il servizio di Sanità animale e una associazione di volontariato che si è presa cura dei cuccioli; dopo la visita dal veterinario sono stati poi condotti, come prevede la normativa, in un canile.