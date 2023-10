Un 94enne si allontana a Portocannone, ritrovato in tarda serata

PORTOCANNONE. Ore di angoscia nella serata di oggi a Portocannone, dove un anziano di 94 anni si era allontanato.

Per fortuna, a buon fine sono state le ricerche partite sul territorio della località arberesh. A occuparsene i volontari di protezione civile dei Carabinieri Rgpt e il 118 Molise, giunto sul posto coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. Il 94enne è stato rinvenuto in buona salute, anche se in stato confusionale, intorno alle 21.30.