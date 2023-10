Fondovalle Sinarca: quella piazzola diventata una "discarica" a cielo aperto

Rifiuti abbandonati sulla SP 113 Fondovalle Sinarca

BASSO MOLISE. Il prossimo 5 novembre quasi mille amministratori comunali e sindaci sono chiamati a eleggere il prossimo presidente della Provincia di Campobasso, i candidati sono Orazio Civetta, attuale vicepresidente reggente, e il primo cittadino di Larino, Pino Puchetti.

A chiunque vinca chiediamo di vigilare di più su quanto accade lungo le arterie provinciali, anche se sappiamo che l'estensione della rete viaria non permette un monitoraggio così costante, ma almeno nei punti più sensibili lo auspicheremmo, come ad esempio sulla strada Sp 113, fondovalle Sinarca, dove in corrispondenza di una piazzola di sosta, da mesi, se non addirittura da anni, incivili di turno ne combinano di tutti i colori.

Ormai la situazione è davvero fuori controllo. Dalla scorsa primavera, puntualmente, quasi ogni settimana giungono segnalazioni sullo stato di degrado dovuto all'abbandono dei rifiuti, ma ciò che ha documentato un nostro lettore, R. M., durante una delle sue uscite in bicicletta, è davvero raccapricciante.





In precedenza, un altro nostro assiduo follower ci mostrava l'evoluzione di una discarica che andava solo ampliando nelle sue dimensioni. Rifiuti finiti persino su terreni adiacenti, con gli agricoltori costretti a trasformarsi in netturbini in proprio.

Due le opzioni che andrebbero esercitate alla svelta, una bonifica radicale del sito "abusivo" in cui viene gettata qualsiasi genere di immondizia e un sistema di controllo efficace, che eviti il ripetersi di queste nefandezze e che sia utile a risalire ai responsabili per sanzionarli adeguatamente.

