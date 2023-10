Incendi nel basso Molise, vento e temperatura di 30 gradi alimentano i roghi

TERMOLI. Incendi diffusi anche oggi nel basso Molise, considerando anche un vento che ha raggiunto raffiche di 40 km/h e temperature di oltre 30 gradi. Roghi estinti dai Vigili del fuoco tra Petacciato e Montenero di Bisaccia, Roccavivara, Petacciato ancora, San Martino in Pensilis in due zone diverse, Campomarino e al bivio di Palata della Bifernina, nel consueto Ponte dello Sceriffo.

Da segnalare anche un incendio a Casalciprano, in provincia di Campobasso, con le fiamme che hanno lambito un distributore di carburante e alcune case del paese. Inoltre, sempre a San Martino in Pensilis il 115 è intervenuto in mattinata per un albero pericolante.