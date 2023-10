Fiamme in una masseria e Vigili del fuoco impegnati con tutte le squadre sul territorio

Torna l'emergenza incendi nel basso Molise: rogo tra Morrone del Sannio e Ripabottoni

BASSO MOLISE. Situazione critica nella serata di oggi sul versante degli incendi. Rispetto al quadro pomeridiano le emergenze sono cresciute di intensità e le squadre del 115, al momento, non riescono a fronteggiarle tutte.

Sì, perché nel capoluogo a fare danni è anche il vento, distraendo per così dire uomini dall'urgenza di estinguere i roghi divampati sul territorio. Ben tre le chiamate solo per alberi e pali pericolanti. Sempre nel circondario di Campobasso un nuovo fronte si è acceso in agro di Casalciprano, verso la Fresilia.

Ma la questione più problematica ancora una volta ha riguardato il basso Molise. I Vigili del fuoco sono dovuti intervenire ancora una volta a San Martino in Pensilis, lungo la statale 87 e l'incendio più ampio e che ha prodotto danni è stato gestito in agro di Mafalda, nella contrada San Rocco, dove una masseria se l'è vista davvero brutta, nei pressi di un oleificio della zona.

Sul posto si è recato in sopralluogo anche il sindaco, Giacomo Matassa. Contestualmente, fiamme sono divampate anche tra Morrone del Sannio e Ripabottoni, coi pompieri che hanno faticato non poco a coprire tutte le chiamate.

