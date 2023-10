Sommozzatori della Marina militare in sopralluogo sulla zona del relitto bellico

TERMOLI. Settimana intensa di sopralluoghi marittimi da parte dei sommozzatori della Marina militare appartenenti al comando Raggruppamento Subacquei ed Incursori, che si sono riportati a distanza di mesi, dopo la stagione balneare, chiaramente, sul relitto rinvenuto sul fondale della costa termolese, nel mese di giugno del 2021.

Sopralluogo che si è reso necessario per verificare le condizioni del mezzo bellico, visto che le mareggiate possono averne modificato l'assetto proprio sui fondali.

Una operazione programmata da tempo, ma che è stata ostacolata in parte dalle condizioni meteo-marine, che in questa settimana non sono state idilliache come nelle scorse di inizio autunno.

Dall'autunno di due anni fa già diverse le operazioni di rimozione di alcuni proiettili di grosso calibro e alcune cariche da lancio conservati a bordo del mezzo anfibio affondato, così come le operazioni di brillamento delle cariche. Quando sarà terminata l'opera di bonifica, si dovrebbe procedere al recupero del veicolo della seconda guerra mondiale.

