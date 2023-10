Permane l'allerta meteo gialla della Protezione civile

Sabato 21 ottobre: il quadro meteo a Termoli

TERMOLI. Le cronache delle ultime 24 ore hanno proposto soprattutto incendi e alberi pericolanti nel Molise, con l'interessamento principale della provincia di Campobasso.

Un'ondata di maltempo anomala per la nostra regione, viste le alte temperature registrate nella parte più prossima alla costa, ma permane l'allerta meteo gialla da parte della Protezione civile.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, sabato 20 ottobre, allerta arancione su settori della Lombardia. Valutata, inoltre, allerta gialla su Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Molise, Abruzzo, Lazio, Umbria, Toscana, Provincia Autonoma di Trento e settori di Piemonte e Lombardia.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

