Furti d'auto senza tregua: rubata una Fiat Punto in via degli Abeti

TERMOLI. Una redazione che diviene all'occorrenza fermoposta per annunci di oggetti smarriti e ritrovati, di animali domestici allontanatisi o abbandonati, oppure, caso più grave, per denunciare anche episodi assai spiacevoli, come i furti d'auto, che continuano a bersagliare il nostro territorio.

È il caso della Fiat Grande Punto rubata nella serata di venerdì 20 ottobre. Furto commesso in via degli Abeti, al civico 15. A sparire, tra le 19.30 e le 21.40, una Punto ibrida benzina-Gpl, con targa FF037GS.

Un fenomeno invasivo e predatorio che accompagna quasi ogni giorno la cittadinanza del basso Molise e quella costiera in particolare. Capita anche di riuscire a sventare i colpi, da parte delle forze dell'ordine, con arresti e inseguimenti, ma è chiaro che molto conta per il buon esito delle indagini la tempestività della segnalazione a Polizia, Carabinieri o Vigili urbani. Memori di quanto accaduto nel passato, per caso qualcuno ha visto la Punto? Ricordiamo il caso della station wagon che era stata parcheggiata nei pressi della stazione, dopo che il ladro di turno l'aveva sottratta al legittimo proprietario.