Dopo il rogo nei pressi della vecchia fornace divampa anche un incendio alla zona industriale

Incendio di sterpaglie nella zona industriale di Termoli

TERMOLI. Due i fronti "roventi" a Termoli tra tarda mattinata e ora di pranzo, prima a Nord, con l'incendio nei pressi della ex fornace, su cui sono intervenuti i Vigili del fuoco di Santa Croce di Magliano, assieme ai Carabinieri Forestali della caserma di Termoli, dopo in via Bellisario, nella zona industriale della città adriatica, dove stavano andando in fumo sterpaglie sui campi prossimi agli insediamenti produttivi.





Sul posto intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, di rientro dall'intervento effettuato sempre in tarda mattinata a Campomarino. Evidente la problematicità scaturita dal forte vento, che ha alimentato le fiamme e fatto disperdere il fumo anche lontano dal luogo dei roghi, come mostrano le immagini video realizzate da Eliana Ronzullo tra Termoli e San Giacomo degli Schiavoni e da un nostro lettore, Antonio, a Termoli Sud.